Trois questions à F. Toujas, président de l'Etablissement français du sang

L’Etablissement français du sang inaugure sa nouvelle maison du don à Nice. Elle quitte un local éloigné du centre-ville, dans le centre commercial TNL pour s'installer dans le quartier Jean-Médecin, à proximité de la place Masséna. L’enjeu est de compter plus de donneurs et de les garder. On en parle avec François Toujas, président de l’Etablissement Français du Sang avec Stèvelan Chaizy-Gostovitch.