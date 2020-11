Trois questions à Gueorgui Ratzov

Elle a duré neuf jours et a mobilisé 24 scientifiques : la mission Sealex. Son but, comprendre comment les sédiments, les gravats, les végétaux emportés par les flots lors de la tempête Alex se sont dispersés en mer. Cela doit permettre de mieux comprendre ces phénomènes extrêmes comme nous l'explique Gueorgui Ratzov, maître de conférences à l’Université Côte d’Azur et expert en géosciences marines.