Trois questions à JM. d'Espagnac, Habitat et Humanisme Var

Depuis 2013, les Bricos du Coeur organisent des chantiers de rénovation dans les locaux d'associations qui n'ont pas les moyens de les faire elles-mêmes.

Habitat et Humanisme Var en bénéficie cette semaine.

On en parle avec Jean Marie d'Espagnac, son responsable ressources.

Pour devenir bénévole contactez Habitat et Humanisme au 04.94.46.56.99.