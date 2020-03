Trois questions à Marie, son mari est hospitalisé avec le coronavirus

La ville de Six Fours les plages est particulièrement touchée parce covid 19 avec 3 cas avérés. Leurs proches eux sont confinés.

C'est le cas de Marie. Son mari est hospitalisé à l'hôpital ste Musse depuis le week-end dernier. Elle reste recluse dans son petit appartement de Six Fours et cette catholique vit ce confinement comme un temps de désert en plein carême...