Trois questions à Mickaël et Frédéric, sur le Léo Pierrot Bike Tour

1 600 kilomètres à vélo entre Saint-Malo et Nice, c’est le défi dans lequel se sont lancés deux Varois, Mickaël et Frédéric. Un périple en mémoire de leurs fils Léo et Pierrot, décédés respectivement d’un cancer à 15 et 17 ans. L’occasion aussi pour les deux papas de rencontrer, discuter, échanger avec des familles touchées, comme eux, par le cancer d’un enfant.



www.associationleo83.com