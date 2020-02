Trois questions à M.Jamet, co-signataire d'une tribune sur l'urgence climatique

Face à " l’urgence écologique et climatique et devant l'inaction des politique", près de mille scientifiques appellent les citoyens à " la désobéissance civile et au développement d’alternatives". Ils signent une tribune publiée dans le quotidien Le Monde hier. Parmi les signataires : Jean Louis Jamet, professeur en biologie et écologie marine à l’université de Toulon.