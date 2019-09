Trois Questions à Père Pierre-Marie Brochery, à la pastorale des migrants

Ce dimanche aura lieu la journée du migrant et du réfugié.

Il y a aura une messe en la cathédrale de Toulon, un pique nique à la belle coquette et une après midi d'animation et d'atelier.

C'est la pastorale des migrants qui organise cela.

Père Pierre Marie Brochery est délégué diocésain à la pastorale des migrants.