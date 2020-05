Two Amigos : un restaurant qui livre lui-même ses clients

Le restaurant mexicain de la place Ampère, Two Amigos a ouvert ses cuisines pendant le confinement pour livrer ses plats. Tout d'abord, l'idée de passer par un des services de livraisons de plats cuisinés les plus en vogue leur traverse l'esprit. Puis la déception s'installe. Plats malmenés, courses si longues que les cuisiniers ne sont pas assurés de la température du plat livré chez le client... Two Amigos reprend la situation en main. David Guérin, le gérant de l'établissement est notre invité.