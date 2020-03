Ulrich Cabrel et Etienne Longueville pour le roman "Boza !"

Alain Le Flohic reçoit Ulrich Cabrel et Etienne Longueville, pour leur roman "Boza !" (aux éditions Philippe Rey). Les parents d'Ulrich ne pouvaient plus lui payer l'école. Parti du Cameroun à l'âge de 15 ans, il a traversé sept pays, à pied et en bateau de fortune, pour pouvoir étudier en France. Ulrich Cabrel est arrivé, à Saint-Brieuc, en septembre 2017. Après avoir dormi, plusieurs jours, dans la rue, il a été hébergé par les membres du collectif d'aide aux jeunes migrants et leurs accompagnants. Aujourd'hui, il raconte son histoire pour mettre en lumière toutes celles qui ne le sont pas. C'est un entretien d'Alain Le Flohic, de RCF Côtes d'Armor.