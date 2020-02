Un arrêté dont personne ne veut.

Un arrêté dont personne ne veu.

Le gouvernement a pris en urgence un arrêté ministériel pour la mise en place de zones de non-traitement aux pesticides. Ces zone tampons ont pour but de protéger les riverains et les cours d'eau avoisinant les terres agricoles.

Mais cette décision est vivement critiquée à la fois par les agriculteurs et les associations de protection de la nature.

Olivier Gourbinot, coordinateur de France Nature Environnement Languedoc-Roussillon est notre invité ce matin.