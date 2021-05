Un Chemin de Lumière à St Joseph (Wezembeek) avec le Trio GPS

La Via Lucis (un chemin entre la Résurrection et l'arrivée du Saint-Esprit) est une dévotion fréquente, presqu'autant que la Via Crucis. Le Trio GPS, avec d'autres artistes et avec la paroisse saint Joseph (à Wezembeek), vous invitent à écouter ce Chemin de Lumière en direct, et à le retrouver sur leur profil YouTube.