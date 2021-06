Un Collectif Vélo s’est crée pour sensibiliser à la place du vélo

Fanny Derenne-Cariou et Gaëtan Hugueny sont salariés de l’association nantaise des usagers du vélo. Ils ont accompagné la création et l’action du Collectif vélo des Pays de la Loire qui réunit 25 associations. Ils vont nous parler de leur parcours et de leur choix pour allier travail, idéal, militantisme. L’une a travaillé en Amérique latine sur des projets de développement, l’autre, tout juste diplomé de Sciences po, a toujours voulu entrecroiser urbanisme et action sociale.