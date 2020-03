Un coup de pouce au numérique

Les entreprises ligériennes ont parfois besoin d’un coup de pouce pour les aider à

prendre le virage du numérique. Certains patrons ont la tête dans le guidon et sont

déjà bien occupés à faire vivre leur entreprise : ils n’ont pas forcément le temps de

prendre le recul nécessaire pour réfléchir à l’amélioration de leurs outils de

production et aux apports du numérique dans ce domaine. C’est dans cette optique

que la Région a lancé en 2017 un Plan pour l’économie numérique. L’idée est d’aider

les entreprises à développer leurs stratégies et leurs outils numériques. Pour en

parler, Laurent Prétrot, vice-président de la commission économie, en charge de

l’économie numérique à la Région, et Boris Charreteur, chef de l’entreprise Grandpré

Usinage, à Changé en Mayenne, près de Laval, sont les invités de l’émission.