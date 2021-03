Un an de confinement : les sans-abris toujours plus nombreux

Il y a un an, Emmanuel Macron annonçait un confinement. Les rues se vident, seuls les sans-abri ne sont pas confinés. Un an plus tard, qu’est ce qui a changé ? Les besoins sont plus grands et les SDF sont de plus en plus nombreux.

Du jour au lendemain, les rues de Toulon sont vides. C’est comme cela que les personnes à la rue découvrent le confinement annoncé par le président de la République le 16 mars 2020. Souvent ignorés, les Sdf le sont encore plus par les passants. “Les sans-abris qui font la manche ne reçoivent plus de pièces pour payer leur alcool, leur drogue et ils sont de plus en plus violents”. Monique Rolland, déléguée départementale de l’Ordre de Malte se souvient de cette première semaine de confinement. L’association arrête ses maraudes faute de masques et de bénévoles. Une semaine plus tard, les masques, les gants, les thermomètres sont arrivés et le camion de la maraude redémarre.

A son bord, trois bénévoles. Leur mission évolue : les maraudes alimentaires à l'arrêt, ils distribuent de la nourriture pour la première fois.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Redécouvrez ce reportage "Confinés dehors". Yves Pulici a suivi la première maraude de l'Ordre de Malte après l'annonce du premier confinement.

Le coronavirus n’inquiète pas les sans-abris. Ils se vantent même d’être "immunisés tellement ils vivent dans des conditions difficiles". Mais ils sourient, ils voient enfin du monde ! Pour certains c'est la seule interaction de la journée.

Un an plus tard

“Depuis un an, c’est vrai qu’il y a beaucoup de choses qui se sont passées” sourit Monique Rolland. Chez les bénévoles de l’Ordre de Malte, il n’y a pas eu de malades à cause des maraudes. Très peu de Sdf ont été touchés par le coronavirus.

La misère en revanche, touche elle de plus en plus de monde. “En 2019 nous avons vu 6 000 sans-abris. En 2020, plus de 8 000 !” s’inquiète Monique Rolland.

Au premier confinement déjà, ses bénévoles rencontraient des travailleurs qui venaient de perdre leur travail et qui ne pouvaient plus se nourrir. Mais il y a un an, ils avaient encore leur logement. Aujourd’hui ils dorment dans leur voiture ou dans la rue. Et Monique Rolland appréhende la fin de la trève hivernale. “Je pense que l'on aura une nouvelle vague de personne dans la rue le 31 mai. Il y a aussi des jeunes migrants qui arrivent d’Italie mais aussi des mineurs non-migrants” énumère la déléguée départementale de l'association.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

“Ce sont des gamins qui sont en fugue, qui étaient au foyer, qui ont des problèmes avec leur famille. Il y a eu des coups de couteaux la semaine dernière devant la gare de Toulon. Ce sont des gamins de 14 ans qui sont à la rue.”

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux Sdf ont été logés dans des hôtels. Ils sont 300 aujourd'hui dans le Var. L’Ordre de Malte a donc dû s'organiser. En plus de la maraude sociale quotidienne, un deuxième camion tourne tous les jours dans l’ouest toulonnais pour leur distribuer de la nourriture.

Monique Rolland confie être pessimiste pour la suite. Quand on lui demande si elle a tiré quelque chose de positif cette année, elle répond : "je ne sais pas".