Un défi de la parole lancé aux paroissiens de Villefranche-sur-Saône

Chaque semaine, Didier Rodriguez prêtre et chroniqueur chez RCF Lyon, nous présente des initiatives originales et positives portées par des paroisses du diocèse de Lyon. Aujourd'hui direction Villefranche-sur-Saône, dans la Paroisse de Sainte-Anne des Calades où des paroissiens sont invités à un défi de la parole su leur chaîne Youtube et sur le blog de la paroisse.