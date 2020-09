Un été et une rentrée covid 19

Pour cette première émission de la saison, nous dressons le bilan de ces derniers mois rythmés par le coronavirus et l'impact des mesures sanitaires sur cette période estivale. Nous discuterons des conséquences sur le tourisme, sur la culture et d'autres domaines comme l'Horeca, le commerce et la vie de l'Eglise.



En deuxième partie d'émission, nous ferons le point sur cette rentrée pour les entreprises et pour les écoles avec une reprise à temps plein des élèves conditionnée également par les règles sanitaires.



Enfin, comme chaque semaine on retrouvera les zooms de journalistes et un aperçu du journal Dimanche de cette semaine.



Journalistes: Angélique Tasiaux et Marie Stas - Présentation: Manu Van Lier.