Un giratoire écologique à Boisseron

Du romarin, du pourpier de mer et du laurier.

Ce sont les espèces utilisées pour fleurir le rond-point de Boisseron, au nord de Lunel. Le département réaménage le giratoire, situé entre les départementales 610 et 34, dans un objectif "Engagé Zéro Phyto".

Karine Bussone est directrice du pôle routes et transports au département de l'Hérault.