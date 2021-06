Un livre belge dans ma valise, Benoît Dubois - Florane Malam Success DiverStory

Le plein de bulles - Frédéric Ronsse (Librairie Flagey) : "Le Marathon" - Nicolas Debon (Dargaud)



Coup de projecteur : "Un livre belge dans ma valise", c’est l’invitation lancée par l’Association des Éditeurs de Belgique (ADEB).



L’objectif : créer une communauté pour découvrir, échanger sur les œuvres belges qu’elles soient connues ou non, qu’elles aient traversé les frontières ou pas. La participation au groupe Facebook ou via Instagram est simple : il suffit d’envoyer un selfie ou une photo de la couverture du « livre pépite » que l’on a envie de conseiller!

Benoît Dubois, directeur de l'ADEB nous en parle



L'Air du Temps (partenariat Success DiverStory) : Florane Malam, entrepreneure sociale, évangéliste des écosystèmes collaboratifs et ambassadrice de la campagne de sensibilisation #DeLaReussiteParmiVous, lancée par l'asbl Success DiverStory, cofondée par Chouna Lomponda.



Florane Malam développe OODOOK, la plateforme collaborative de recrutement par compétences.