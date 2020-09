Un maison de l'habitat pour accompagner les habitants du Grand Chambord et de Beauce Val de Loire

> un nouvel outil pour faciliter le parcours des habitants sur les questions d'habitat et de rénovation énergétique. Les communautés de communes Beauce Val de Loire et Grand Chambord viennent de créer la maison de l'habitat.

> Innovation avec une start up hébergée au Labo d'Orléans permettant à n'importe qui de créer facilement son jardin, même s'il n'a pas la main verte. L'entreprise co-créée par un Loir-et-Chérien vient de lever 540 000€ pour se développer. Objectif devenir le Ikea du jardin des particuliers.



> Les citoyens qui s'engagent pourt changer le visage de leurs quartiers, c'est possible. A Blois, les instances consultatives se renouvellent. Et on verra dans ce journal que ces volontaires donnent beaucoup mais reçoivent également.