Un nouveau centre de tri des déchets & L'importance de donner au denier

Au sommaire :



. Nous allons vous emmener visiter le nouveau centre de tri des déchets situé près d’Angers. Un site qui devrait ouvrir dans un an et qui devrait traiter près de 30 mille tonnes de déchets par an.



. Les finances du diocèse sont dans le rouge. L’épidémie de coronavirus n’a pas épargné les cultes et les pertes sont importantes. La nouvelle campagne du denier du culte, lancée au début de l’Avent, sera donc très importante pour l’Eglise catholique cette année.