Un optimiste pour l'éternité: Nelson Mandela

Pour le deuxième numéro du Club des Optimistes avec Jean-François Zils, consultant-coach en motivation, discussion autour d’un discours de Nelson Mandela prononcé en 1994. Qui mieux que l’ancien président de l’Afrique du Sud, emprisonné pendant 27 ans, pour évoquer l’optimisme ?

Tant que nous ne nous engageons pas, le doute règne, la possibilité de se rétracter demeure et l'inefficacité prévaut toujours.



"En ce qui concerne tous les actes d’initiatives et de créativité, il est une vérité élémentaire dont l'ignorance a des incidences innombrables et fait avorter des projets splendides.

Dès le moment où on s'engage pleinement, la providence se met également en marche.

Pour nous aider, se mettent en œuvre toutes sortes de choses qui sinon n'auraient jamais eu lieu. Tout un enchaînement d'évènements, de situation et de décision crée en notre faveur toutes sortes d'incidents imprévus, des rencontres et des aides matérielles que nous n'aurions jamais rêvé de rencontrer sur notre chemin.

Tout ce que tu peux faire ou rêver de faire, tu peux l'entreprendre. L'audace renferme en soi du génie, du pouvoir et de la magie.

Alors, commence MAINTENANT !"



Johann Wolfgang von Goethe