Un parcours hors normes

Le parcours de vie de Chloé est tout sauf un long fleuve tranquille. Après une enfance sans problème et des choix d’études qui semblent tout tracés, tout bascule. De graves problèmes de santé dont on ne trouve pas la cause vont occasionner 7 ans d’errance médicale et 3 ans de fauteuil roulant. Elle évoque ce parcours et sa foi, source d’espérance pour affronter les épreuves.