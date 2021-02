Un restaurateur varois offre des repas aux étudiants

un menu complet sur présentation de la carte étudiante. L’initiative d’Olivier Tomassone, restaurateur de la valette-du-Var, séduit les étudiants qui vivent dans la précarité alimentaire.

Sur la place du Général de Gaulle à La Valette-du-Var, quelques clients viennent chercher leur repas à emporter. Parmi eux, des étudiants qui ne sortent pas leur carte bancaire mais leur carte d’étudiant. Un repas leur est offert. Aujourd’hui ce sont des pâtes avec une crème au curry, des courgettes et du porc, une banane, du pain et du fromage.

Eve et Camille repartent souriantes avec leurs sacs encore chauds. C’est la deuxième fois qu’elles viennent cette semaine. Les deux étudiantes infirmières voulaient fêter la fin de leur partiels avec un vrai repas. Leurs allocations chômage, leurs seules ressources, ne leur permettent pas de se faire plaisir tous les jours. “Il faut payer le loyer, les factures, le gaz, l’électricité, les assurances”. Elles doivent donc faire des choix : “ Renoncer à la viande. Le poisson ? N’en parlons pas. On va plutôt se rabattre sur des pâtes.”



Aider ceux qui en ont le plus besoin

A l'origine de cette initiative : Olivier Tomassone. Tout est parti d’un reportage vu à la télévision. Des centaines d’étudiants font la queue pour recevoir un colis alimentaire. Un choc pour le gérant et propriétaire de La Brasserie à La Valette-du-Var, qui a décidé d’aider quelques jeunes. Il propose désormais 25 repas tous les midis, du lundi au vendredi.

“Les étudiants ont perdu leurs petits boulots, les parents ne sont pas souvent là, à côté, ou ne peuvent pas se permettre de payer leur loyer plus la nourriture. A mon petit niveau je fais ce que je peux. Ce sont ceux qui en ont le plus besoin. Et puis l’avenir : ce sont les étudiants.”

Aidé par des commerçants qui fournissent les produits, il souhaite continuer à proposer des repas gratuits aux étudiants jusqu’à la fin de la crise.