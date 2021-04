Un réveil printanier

Alors Père Matthieu j’ai compris qu’aujourd’hui vous vouliez parlez de votre réveil ? J’imagine que c’est un Radio réveil et qu’il est réglé sur 89.3 pour capter RCF à Cholet…

Ah on s’est mal compris David… bien sûr que mon radio réveil est branché sur RCF… mais ce n’est pas ce réveil-là qui occupe mon esprit en ce moment… vous avez vu comment le printemps à commencer à faire exploser tous ses bourgeons ? eh bien je ce réveil la nature touche aussi mon corps de quadra. Oui ce corps encore engourdi par les gelées matinales de ce début de mois d’Avril vit désormais un réveil spectaculaire.

C’est sûr ! j’ai bien vu que la nature se réveille… par contre les conséquences sur votre propre corps… vous êtes le seul à pouvoir en parler…

Ça m’étonnerait que je sois le seul à vivre ce printemps avec intensité. Sûrement parce que comme beaucoup de français, je me souviens du printemps inédit que nous avons vécu l’année dernière pendant le confinement strict… et vous voyez, C’est peut-être d’ailleurs un bienfait du couvre-feu qui a sérieusement ralenti le rythme des réunions du soir et qui a fait que j’ai laissé un peu plus de place au sommeil cet hiver… finalement j’ai un peu hiberné et voilà c’est le temps du réveil...

Je comprends… mais comment ça se manifeste concrètement ?

Eh bien mes 5 sens sont touchés par ce réveil. En premier c’est la vue bien sûr. J’ai commencé par admirer les premiers arbres fleuris, les cerisiers du japon et les magnolias… et maintenant j’aime me promener dans les prairies fleuries au milieu des pâquerettes et des boutons d’or, constater que les noisetiers, les châtaigniers sont déjà toutes feuilles dehors… que les chênes et les platanes commencent à verdir…tandis que les bouleaux et les hêtres attendent le moment favorable.

C’est vrai que le printemps ça se voit mais vous disiez que vos 5 sens sont en réveil ça veut dire que vous avez « ENTENDU » le printemps ? et qu’il peut aussi réveiller l’odorat, le goût et le toucher ?

J’ai la chance d’avoir pu faire de longues marches dans le bocage des Mauges et au bord de la Sèvre vendéenne… eh bien oui, le printemps, il s’entend. Au milieu du concert des rouges gorges, des merles et des moineaux, il y a quelques fois le chant d’un « coucou » ou le bec d’un pivert qui résonne en frappant le tronc d’un arbre… et pour les odeurs, il n’y a pas que celle du lisier qui embaume la campagne, il y aussi de nombreuses fleurs, en ce moment après le mimosa, c’est le Lila qui nous attire par le bout du nez.

Pour le goût, je pense surtout à la saveur de l’eau fraîche qui apaise nos bouches assoiffées quand on a marché plus d’une heure en transpirant pour escalader un coteau. Et Le toucher se réveille lui aussi ! bien sûr les embrassades nous manquent, mais quand on marche, il s’éveille par la plante des pieds. Entre l’inconfort rugueux d’un sentier pierreux ou la souplesse d’un chemin de terre dans les sous-bois… aïe ! parfois il y a des ronces à traverser ou des orties qui pour le coup peuvent achever de réveiller les plus endormis ! mais le mieux c’est la douce morsure du soleil qui réchauffe nos visages et aussi nos envies de sortir et de faire de nouveaux projets de ballade. Bref, le printemps ça te réveille et ça fait du bien !