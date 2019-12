Un toit pour les migrants

Le droit au logement fait partie des droits sociaux : "Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires."

L'association "Un toît pour les migrants" agit pour le logement des demandeurs d'asile et des étrangers en cours de régularisation.

Invités : Brigitte Delacourt, trésorière et Pierre Guilmin, président