Un trophée Christophe Dominici ? L’idée d’un groupe de supporters du RCT

Il serait mis en jeu chaque saison entre le Rugby Club Toulonnais et le Stade Français, les deux clubs que le natif de Solliès-Pont a marqué de son emprunte.

Et s’il n’y avait plus que 4 points en jeu lors des rencontres de Top 14 entre le Rugby Club Toulonnais et le Stade Français ? Le groupe de supporters varois des Fils de Besagne milite pour la création d’un trophée Christophe Dominici. Il reviendrait à l’équipe qui marque le plus de points sur l’ensemble des deux rencontres. Une façon de rendre hommage à l’ex-international français pour Julien Perpere, président du groupe de supporters : « On aimerait prolonger l’esprit de Christophe : ses valeurs guerrières, d’abnégation, de courage, d’envie et de détermination. L’idée, c’est aussi de rappeler tout ce qu’il a apporté au rugby français ». Reste à savoir si le RCT, le Stade Français et la Ligue nationale de rugby donnent suite à cette idée.

Pour rappel, Christophe Dominici est décédé mardi, à 48 ans. Il sera inhumé vendredi à Hyères. Avant cela, une messe sera célébrée à 14 h 30 en l’Église Saint-Louis.