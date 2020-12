Une cellule d'écoute téléphonique pour le 31 décembre

Que faire en cas de coup de blues le 31 décembre ? Ce soir là, Il sera possible d’appeler un numéro vert, mis en place par La ville de Montpellier pour ceux et celles qui en aurait besoin. Une initiative lancée avec les pompiers du SDIS de l’Hérault et de SOS Amitié Montpellier, un service gratuit d’écoute par téléphone. Nous recevons Jean-Noël Pintard, le président de SOS Amitié Montpellier.