Une ferme raisonnée à Beaurepaire en Isère

C'est en Isère que l'on a rendez-vous aujourd'hui à la rencontre des agriculteurs de la région.

Nous sommes à Beaurepaire, à la croisé du Rhône, de la Drome et de l'Isère. C'est ici que Louis Frier a repris la ferme familiale : des poules et quelques hectares de terres pour cultiver des céréales.

Depuis 2016, il mène une démarache de réduction de l'usage des produits chimiques sur son exploitation. Et pour ça... il a rejoint le réseau Ferme Dephy, porté par le ministère et les chambres d'agriculture, qui fédère les exploitants autour de cette volonté de culture raisonnée. Bérénice Charles a été invité à la ferme pour RCF.