Une fleur pour la dignité avec le collectif Dignité cimetière

Le collectif Dignité Cimetière de Rennes invite tous les rennais et rennaises à participer à l'hommage public pour les personnes décédées dans la grande précarité (rue et isolement). Au cours de cet hommage, des textes écrits par des proches des personnes décédées seront lus. Il y aura aussi un fleurissement des tombes. Puis un hommage final, accompagné de musique instrumentale. Patrick Gallen et René Clément du collectif nous parlent de leur engagement auprès des plus démunis.

- A Fougères, le 31 octobre, au cimetière à 15h.

- A Redon, le 31 octobre, au cimetière de Galerne à 16h30.

- A Vitré, le 31 octobre, au cimetière Saint Martin à 16h30.

- A Rennes, le 31 octobre, au cimetière de l'Est à 16h30