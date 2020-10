Une formation d'Assistant de sécurité dans un collège de Rennes

La sécurité au collège, c'est notamment l'affaire des collégiens eux-mêmes. En Ille-et-Vilaine, le service d'incendie et de secours intervient dans les établissements pour les former. Le but n'est pas de transformer les élèves en de futurs héros mais de les sensibiliser à la manière dont ils peuvent intervenir s'il le faut. Reportage à Rennes de Ronan Strullu.