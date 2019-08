Une Humanité, Zéro Pauvreté - 24 septembre 2019 à 16:30

Le mardi à 16h30, le samedi à 9h00 et le dimanche à 13h10

Une Humanité, Zéro Pauvreté, c'est votre rendez-vous mensuel d’information et d’échange autour de la Coopération Internationale, de l’Asile et de la Migration. Un rendez-vous qui vous est proposé par Caritas International et qui est placé sous le signe de la rencontre. Rencontre avec les personnes qui vivent l'action de Caritas, qu’elles soient sinistrées dans leur propre pays ou réfugiées en Belgique, et de celles et ceux qui la portent à travers près de 200 pays.