Cette semaine dans Vitamine C, Maurice Thuriau vous propose 3 sujets :



- le séminaire St Yves vient de proposer une session d'étude sur l'islam aux séminaristes et à des laïcs engagés.



- la Mutuelle Saint Martin a réuni ses adhérents mercredi à la maison Diocésaine de Rennes. L'occasion de rappeler sa démarche spécifique en fonction du public qu'elle cherche a toucher au sein de l'Eglise.



- le CCFD 35 organise une journée de formation sur l'agroécologie et la pêche durable, le samedi 8 février au centre social Carrefour 18, rue d'Espagne à Rennes. Cette journée est largement ouverte à tous ceux qui s'intéressent à ces sujets !