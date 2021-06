Une ligne de tri des plastiques pilote en Bretagne pour améliorer le recyclage

La Bretagne a pour objectif dans son plan de gestion des déchets d’atteindre le « zéro enfouissement » d’ici 2030. Objectif ambitieux quand on sait qu'un quart seulement du plastique est recyclé aujourd’hui en France.

Des initiatives existent pour chercher des solutions : à Rennes, Veolia a lancé il y a un an un site pilote de recyclage des plastiques rigides.

Visite guidée à l’heure d’un premier bilan.



Longtemps cette unité de tri s’est occupée du bac jaune, mais en 5 ans elle a été modernisée, désormais elle s’attaque au contenu des déchetteries : mobilier de jardin, palette ou déchets ménagers, qui jusqu’à présent n’étaient pas recyclés.



Christophe Loyeau, directeur du pôle entreprise Veolia 35 et 22.

Cette unité de valorisation des plastiques rigides ne tourne pas à plein pour l’instant, seuls 3 salariés y travaillent. 800 tonnes de ces plastiques rigides ont été valorisées en 2020 sur cette ligne pilote, c'est à peine 1 % de l'activité totale du centre de recyclage de la Barre-Thomas. Veolia anticipe une croissance d'activité : d’ici 2025, la loi va obliger les entreprises à utiliser 25 %de plastiques recyclés dans les emballages.