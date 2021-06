Une nouvelle coopérative à comté en Valromey

La dernière fruitière à Comté avait fermé en 1991. 30 ans plus tard c'est le retour de cette prodution traditionnelle valromeysanne grâce à la mobilisation d'agriculteurs de ce territoire de moyenne montagne.En 2017 un projet de construction d'une fruitière a vu le jour, pour une production annuelle autorisée de 300 tonnes de comté. La fabrication a débuté le 19 avril 2021. En plus du comté, la fruitière produit du fromage à raclette, du fromage blanc, du beurre et de la crème; vente en drive le mercredi et le samedi en attendnt l'ouverture du magasin.

14 exploitations agricoles se sont intesti dans cette réalisation en adaptant leur travail

les explication de Jérôme Berthier, agriculteur à Lochieu, président de la fruitière du Valromey

page fbk https://www.facebook.com/profile.php?id=100057254876150