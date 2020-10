Une prime comme celle des soignants, les assistants familiaux du Var demandent une meilleure reconnaissance

" On a été au-delà de nos peurs pour les enfants ", témoigne Zora. Elle manifestait ce jeudi devant le Conseil départemental du Var, son employeur, avec une trentaine de collègues pour demander une meilleure reconnaissance du travail fourni pendant le confinement.

Ils étaient une trentaine réunis ce jeudi matin devant le Conseil départemental du Var, leur employeur : des assistants familiaux. Ces hommes et ces femmes qui accueillent, chez eux, des enfants placés pour diverses raisons : maltraitance ou incapacité des parents à s'en occuper. S'ils se sont rassemblés, c'est pour demander une prime en reconnaissance du travail effectué pendant le confinement. Une période particulièrement rude. " Moi j'en accueille trois, de 12, 13 et 14 ans ", explique Zora, assistante familialle depuis 6 ans. Un boulot à temps plein, 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Pendant le confinement, elle a aussi dû assumer beaucoup d'autres rôles : nounou, psychologue ou professeur.

Un rythme d'enfer

Un rythme d'enfer pour Zora. " Cela a impacté nos familles, parce que nous aussi nous étions dans la peur par rapport à ce virus. Mais nous avons été au-delà de nos peurs pour apporter tout le nécessaire aux enfants ". Aujourd'hui, elle avoue être épuisée.

En plus de la fatigue physique et psychologique, le confinement a aussi pesé sur ses finances. " On a dû occuper les enfants. Je ne vous cache pas qu'Amazon a très bien marché. Quand on reste à la maison, on cuisine. Le budget repas a été muliplié par quatre ". Autant dire que l'allocation de cinq euros par jour allouée pendant le confinement, soit 200 euros environ au total, ne suffit pas. Zora et ses collègues demandent une prime " équivalente à celle des soignants " et quelques jours de congés supplémentaires.



Le Conseil départemental a souhaité réagir via un communiqué