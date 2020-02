Une réforme des retraites toujours aussi inquiétante.

Avec plus de 41.000 amendements, le projet de lois sur la réforme des retraites divise l'assemblé national. Face à la contestation politique et populaire du projet, les parlementaires de la majorité tente de garder le cap.

Daniel Henri est député LREM de l'aube, et membre de la commission spéciale retraite de l'assemblé national. Elle répond aux questions de Marie Olivares ce matin.