Une veillé de prière avec les migrants à Aix en Provence

Le 17 juin aura lieu une veillée de prière de 18h30 à 20h dans les jardins de Notre Dame de la Seds à Aix-en-Provence afin de les aider à faire "le deuil des morts laissés sur le chemin de l'exil et à regarder l'avenir avec espoir", explique Michel Croc, responsable d'une association qui s'occupe de l'accueil des demandeurs d'asile.

Cet évènement réunira chrétiens, juifs et musulmans qui accompagneront les migrants spirituellement, besoin qui est souvent relégué au second plan alors qu'il est bien souvent un soutien dans les épreuves subies.

L'idée vient à l'origine du diocèse de Marseille et du temple de la rue Villars à Aix-en-Provence de l'Eglise Protestante Unie de France qui ont intégrés au projet les musulmans et les juifs.

Depuis 2017, ils se réunissent deux fois par an à l'église Notre Dame de la Seds afin de commémorer leurs pertes et de bâtir l'espérance.

"La moitié des demandeurs d'asile ne sont pas logés par l'Etat"

Les demandeurs d'asile sont des migrants ayant droit à une protection de la part de l'Etat Français qui reconnait un trop grand danger pour eux dans leur pays d'origine. Cependant, beaucoup ne sont pas logés par manque de place.

Ces migrants profitent donc d'un logement provisoire dans des familles ou dans des appartements grâce à des associations comme JRS Welcome ou Agir.

Pendant la pandémie, la situation de ces individus a évolué : l'Etat à réussit à les reloger durant le confinement mais certains des volontaires pour l'hébergement n'ont pas pu accueillir les demandeurs d'asile pour des causes sanitaires.

Pour plus de renseignements sur les actions de JRS Welcome, rendez-vous sur leur site et pour l'association Agir à Aix-en-Provence rendez-vous ici.

Article : Adèle Raoul-Duval