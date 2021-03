Venir en aide à toute personne démunie, c'est le crédo de l'association Unis Et Solidaires !

Alors que la notion de "vivre ensemble" est souvent et paradoxalement mise à mal par la pandémie de Covid-19, comment faire société ensemble et quelle place pour la solidarité dans un monde où les inégalités sociales ne cessent de s'accroître ? Découvrons ce soir les actions de cette jeune association nancéenne, dynamique et pleine de coeur !