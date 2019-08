Université d'été de l'écologie intégrale: "débattre sans se battre"

Louise Roblin fait partie de ceux qui ont voulu et organisé la première université d'été de l'Ecologie intégrale qui s'est déroulée du 19 au 23 août 2019 à Notre-Dame de L'Ouÿe dans l'Essone. Elle travaille sur une thèse de philosophie politique sur le thème du travail dans la transition écologique, en particulier dans la doctrine sociale de l'Église: "J'essaie de comprendre en quoi un concept social comme le travail est en train de devenir un concept social et environnemental parce qu'on prend conscience des enjeux écologiques", explique-t-elle. Cette chercheuse travaille au Ceras, le centre de recherche et d'action sociale créé par les jésuites et qui édite la revue Projet.

Se mettre d'accord sur l'écologie intégrale

Si Louise Roblin s'est investie dans l'organisation de l'université d'été de l'Ecologie intégrale, c'est parce qu'elle observe que le concept d'écologie intégrale "suscite beaucoup d'intérêt et de conversions à l'écologie mais aussi beaucoup de désaccords, d'incompréhension".

Avec d'autres, elle a voulu proposer un événement qui permette de "se former et d'aider à comprendre en quoi des sujets difféents sont liés, en quoi l'écologie est intégrale". L'autre enjeu était de "faire se rencontrer des gens qui sont touchés par cette approche mais ne sont pas forcément d'accord. L'enjeu était de pouvoir débattre sans se battre et de creuser ces désaccord set de voir si on pouvait travailler ensemble vers ce nouveau monde à construire".



Clap de fin pour l'université d'été de l'écologie intégrale

Ce vendredi 23 août marque la fin de la première université d'été de l'écologie intégrale. De nombreux participants ont quitté Notre-Dame de l'Ouÿe en fin de journée, ils repartent plus outillés en termes de connaissances et de pistes concrètes d'action. Certains en témoignent.

