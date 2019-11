V. Jannot et J.Luc Moreau pour Inavouable et le projet de parc photovoltaïque.

Dans la première partie, le projet de parc photovoltaïque porté par le Conseil Départemental de la Moselle. Nous entendrons Patrick Weiten, président du département et Didier Hellstern, directeur région Nord d'Edf renouvelables. Histoire comme chaque vendredi avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger pour évoquer la vie de Ernst-Moritz Mungenars, messin de naissance.

Dans la seconde partie, Véronique Jannot, comédienne et Jean-Luc Moreau, comédien et metteur en scène de la pièce Inavouable, dialoguent sur le théâtre dans la chambre 205 de l'hôtel Mercure à Thionville, lors d'une représentation à l'Amphy à Yutz. Inavouable revient les 6 et 7 décembre à l'Opéra-théâtre de Metz-Métropole.