V. Meurisse, "Mais Papa, pourquoi..." - A. Sokona, bar olfactif (redif)

Le plein de bulles - Frédéric Ronsse (Librairie Flagey) : La baleine bibliothèque - Judith Vanistendael /Zidrou - Le Lombard



Coup de projecteur : Vincent Meurisse, créateur et directeur des éditions Première Ligne, mais également auteur : il signe le tome 7 de la collection pour enfants “Mais Papa, pourquoi".



Le livre vient de sortir et il permet aux enfants de mieux comprendre le covid, les mots vaccins, immuniser et bien d'autres.



"Mais Papa, pourquoi y a t il des virus?" aux éditions Première Ligne.



www.premiereligne.be



L'air du Temps : Adja Sokona, ambassadrice de la 2ème édition de campagne de sensibilisation #DeLaReussiteParmiVous, lancée par Success DiverStory, l'asbl fondée par Chouna Lomponda pour lutter contre les discriminations et les stéréotypes.



Adja Sokona, parfumeuse, a installé son bar olfactif au Sablon : Les Nouveaux Comptoirs Olfactifs



www.lesnouveauxcomptoirsolfactifs.be