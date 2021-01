V. Meurisse"Première Ligne éditions" (rediff) - Générations Bio, Carl Vandoorne

Bruxelles sous les pavés - Thierry Demey (Guides Badeaux) : la rue Blaes et la place du Jeu de Balle

Coup de projecteur : Vincent Meurisse, fondateur de la maison d'édition belge de proximité "Première Ligne Editions"

L'Air du Temps : Carl Vandoorne, co fondateur de Générations.Bio, fondation reconnue d'utilité publique. Installée dans la Ferme du Petit Sart à Grez-Doiceau, cette fondation permet aux apprentis maraîchers d'accéder à une parcelle de terre pour parfaire leur expérience et tester leur projet avant de le lancer.