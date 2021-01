Vaccination du personnel soignant à Tours

Au sommaire :

- Les vaccinations des professionnels de santé ont commencé mardi. Tous les soignants des hôpitaux, les libéraux, les personnels de l'administration, de technique et de logistique, de plus de 50 ans et le personnel qui présente des facteurs de risques, pourront se faire vacciner dans trois lieux de la métropole notamment : Bretonneau, Trousseau et le centre de vaccination rue Jehan Fouquet. Potentiellement 4 000 personnes au total peuvent se faire vacciner. Explications avec l'infectiologie du CHRU de Tours, Zoha Maakaroun-Vermesse.

- RCF Touraine a décidé aujourd'hui de s'écarter un peu de l'actualité et de faire un zoom sur Athoba, l'Accueil therapeutique des hommes auteurs de violences conjugales. La ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes a annoncé en octobre dernier la création ou des financements supplémentaires pour 16 centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales en France.

Athoba en fait partie. Et il a d'ailleurs été l'un des premiers centres en France. Retour donc 13 ans en arrière lors de la création, avec Véronique Livera.