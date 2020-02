Vaincre les dépendances, « les addictions » : les T.O.C.

Lorsqu’on parle de TOC, on pense souvent à ces petites manies qu’on a tous au quotidien et auxquelles on ne fait même plus attention ! C’est souvent notre entourage qui repère la manière répétitive voire compulsive avec laquelle nos attitudes, certains de nos comportements sont parasités et souvent de façon inconsciente, par ces petits gestes qui ne servent à rien mais qui, dans le fond, ont leur utilité car ils nous font du bien