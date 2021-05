Nous sommes aujourd'hui à trente deux kilomètres d'Angoulême, entre Montbron et Rouzède, dans la vallée de la Renaudie sur la réserve naturelle régionale de la Renaudie, gérée par le conservatoire d'espaces naturels de la Nouvelle Aquitaine.

Allons à la découverte de la faune,la flore et les paysages de ces 80 hectares de nature protégée.

Nos invités sont :



Sébastien Fournier, chargé de mission territoriale



Maryse Lavie-Cambot administratrice du conservatoire.



Eric Lamotte, photographe, organisateur de sorties photos et du concours photos de la réserve naturelle de la Renaudie.