Vendée Globe : Sébastien Destremau contraint de s’arrêter pour réparer

En difficulté avec son système de barre, le skipper toulonnais prévoit de s’arrêter dans la baie de l'Espérance, en Tasmanie, pour réparer son bateau. Un arrêt qui ne serait pas forcément synonyme d’abandon.

« Aujourd’hui, le bateau ne va pas aux Sables d’Olonne ». Le constat sans appel de Sébastien Destremau dans une interview partagée sur sur le site du Vendée Globe.

Depuis plusieurs jours, le skipper toulonnais navigue sans système de barre. « Et sans amélioration, ce n’est pas la peine de continuer », concède-t-il. Il prévoit donc de faire une halte, en Tasmanie, un Etat australien, pour tenter de réparer sa machine.

« Il faut qu'on arrive à trouver, dans le matériel qu'on a à bord, des solutions pour renforcer ce qui est aujourd’hui pas suffisant pour aller jusqu'aux Sables. Ça, ça serait le scénario positif. Sinon j’achèterais ce dont j'ai besoin et je repartirai hors course ».

Pour l'heure, Sébastien Destremau navigue à un peu plus de 5 000 milles nautiques de la tête de course.