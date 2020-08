> La rentrée des classes au milieu des chantiers dans deux écoles Vendômoises. Dans les écoles Anatole-France et Jules-Ferry, les travaux continuent pour offrir de nouvelles conditions d'accueil des enfants.

> Coup de projecteur sur le dispositif Promeneurs du net. De plus en plus de professionnels loir-et-chériens de l'action sociale se forment pour accompagner et informer au mieux les jeunes sur les réseaux sociaux