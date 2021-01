Véronique Clément, médiatrice aidants / aidés à l'UDAF 35

Soutenir un proche malade, être là à ses côtés et s'oublier parfois soi même. Plus d'un français sur 6 serait aidant familial. Un rôle souvent difficile à endosser et dans lequel on peut se sentir seul. C'est pourquoi l' l'Union départementale des associations familiales d’Ille et Vilaine (UDAF-35) propose une service de médiation aidants aidés. Un dispositif expérimenté dans 22 départements français dont l'Ille-et-Vilaine.

Véronique Clément, médiatrice familiale à l'Union départementale des associations familiales d’Ille et Vilaine (UDAF-35).