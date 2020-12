Véronique Le Bagousse : son livre recense les "Trésors bretons"

Vous saurez tout sur la vie des objets bretons d’antan, grâce au dernier ouvrage de Véronique Le Bagousse : Trésors Bretons aux éditions Coop Breizh.

Depuis plus de 25 ans Véronique Le Bagousse tient la rubrique rue des commissaires priseurs dans le Télégramme et elle a compilé tous ces objets bretons que l’on trouve en salles des ventes ou chez les antiquaires et qui font le bonheur des collectionneurs. De la cuillère en bois sculpté , en passant par les poupées, les coiffes ou encore les bénitiers : un livr equi vous donnera l'envie de farfouiller dans votre grenier pour y dénicher un trésor.