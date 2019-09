Cette semaine, Hommes & Entreprises donne la parole à Véronique Plouvier, coach rédactionnel.

Parce que les mots sont au cœur de sa vie professionnelle, elle met aujourd’hui son expérience d’auteure au service des entrepreneurs et chefs d’entreprises « qui veulent publier un livre pour augmenter leur visibilité, valoriser leur expertise, et attirer plus de clients ».



Vous pouvez la joindre à l’adresse suivante : bonjour@veroniqueplouvier.com

Et visiter son site : www.veroniqueplouvier.com